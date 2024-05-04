МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Свердловской области

Свердловчан призвали быть бдительными во время непогоды (архивное фото)
В Свердловской области 6 мая порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Такое предупреждение выпустило МЧС Свердловской области.
«6 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Соблюдайте правила безопасности! Будьте бдительны!» — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
При таком ветре нужно избегать нахождения у легких построек, эстакад, деревьев и линий электропередач. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112».
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