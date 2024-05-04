Утонувшей в снегу Свердловской области помогают три региона

05 мая 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

За два дня в Свердловской области выпало экстремальное количество осадков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Помогать восстанавливать электроснабжение в Свердловской области приехали энергетики из Перми, Челябинска и Башкирии. Ситуация оценивается как сложная, рассказал URA.RU министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, но специалисты делают максимум, чтобы вернуть электричество в дома свердловчан. «Обстановка была и остается очень тяжелой — много поваленных деревьев, которые и повредили электроснабжение. Энергетики молодцы, две ночи работают без устали, бригады в помощь прислали соседи — пермяки, челябинцы, башкиры. Если бы не было заторов на дорогах, технику и подкрепления удавалось бы быстрее перебросить к местам аварий. Но то, что сделано — такого никогда не было, поэтому положительно оцениваю [работу по восстановлению], но итоги после», — отметил Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помогать восстанавливать электроснабжение в Свердловской области приехали энергетики из Перми, Челябинска и Башкирии. Ситуация оценивается как сложная, рассказал URA.RU министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, но специалисты делают максимум, чтобы вернуть электричество в дома свердловчан. «Обстановка была и остается очень тяжелой — много поваленных деревьев, которые и повредили электроснабжение. Энергетики молодцы, две ночи работают без устали, бригады в помощь прислали соседи — пермяки, челябинцы, башкиры. Если бы не было заторов на дорогах, технику и подкрепления удавалось бы быстрее перебросить к местам аварий. Но то, что сделано — такого никогда не было, поэтому положительно оцениваю [работу по восстановлению], но итоги после», — отметил Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.