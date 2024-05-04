04 мая 2024

Утонувшей в снегу Свердловской области помогают три региона

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , снегопад
За два дня в Свердловской области выпало экстремальное количество осадков Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Помогать восстанавливать электроснабжение в Свердловской области приехали энергетики из Перми, Челябинска и Башкирии. Ситуация оценивается как сложная, рассказал URA.RU министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, но специалисты делают максимум, чтобы вернуть электричество в дома свердловчан.

«Обстановка была и остается очень тяжелой — много поваленных деревьев, которые и повредили электроснабжение. Энергетики молодцы, две ночи работают без устали, бригады в помощь прислали соседи — пермяки, челябинцы, башкиры. Если бы не было заторов на дорогах, технику и подкрепления удавалось бы быстрее перебросить к местам аварий. Но то, что сделано — такого никогда не было, поэтому положительно оцениваю [работу по восстановлению], но итоги после», — отметил Смирнов.

Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.

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Помогать восстанавливать электроснабжение в Свердловской области приехали энергетики из Перми, Челябинска и Башкирии. Ситуация оценивается как сложная, рассказал URA.RU министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, но специалисты делают максимум, чтобы вернуть электричество в дома свердловчан. «Обстановка была и остается очень тяжелой — много поваленных деревьев, которые и повредили электроснабжение. Энергетики молодцы, две ночи работают без устали, бригады в помощь прислали соседи — пермяки, челябинцы, башкиры. Если бы не было заторов на дорогах, технику и подкрепления удавалось бы быстрее перебросить к местам аварий. Но то, что сделано — такого никогда не было, поэтому положительно оцениваю [работу по восстановлению], но итоги после», — отметил Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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