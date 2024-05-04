Свердловский министр рассказал, когда в дома свердловчан вернется свет

Министр Смирнов: электричество вернется в дома свердловчан к вечеру 5 мая

05 мая 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Уже два дня энергетики устраняют последствия стихии, которая пока не собирается уходить (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Закончить ремонтные работы на электросетях в Свердловской области, которые оказались повреждены из-за экстремальных осадков, планируется к вечеру 5 мая. При этом основной объем восстановлен, рассказал в беседе с URA.RU областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Основной объем уже восстановлен. Думаю, к концу дня почти все будет подключено. Возможно, часть работ уйдут на завтра, но это небольшие детали. Хорошо сработали стыковки между собой наших электросетевых компаний — „Россети Урала“, „Облкоммунэнерго“, МРСК. Сети РЖД также сильно пострадали, поэтому они тоже участвовали в работе. Делаем все возможное, чтобы сегодня все было завершено, и завтра с утра жилые объекты были с электричеством», — поделился Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. На помощь свердловским специалистам приехали коллеги из ресурсноснабжающих организаций Перми, Челябинска и Башкирии. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закончить ремонтные работы на электросетях в Свердловской области, которые оказались повреждены из-за экстремальных осадков, планируется к вечеру 5 мая. При этом основной объем восстановлен, рассказал в беседе с URA.RU областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Основной объем уже восстановлен. Думаю, к концу дня почти все будет подключено. Возможно, часть работ уйдут на завтра, но это небольшие детали. Хорошо сработали стыковки между собой наших электросетевых компаний — „Россети Урала“, „Облкоммунэнерго“, МРСК. Сети РЖД также сильно пострадали, поэтому они тоже участвовали в работе. Делаем все возможное, чтобы сегодня все было завершено, и завтра с утра жилые объекты были с электричеством», — поделился Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. На помощь свердловским специалистам приехали коллеги из ресурсноснабжающих организаций Перми, Челябинска и Башкирии. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.