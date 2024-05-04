04 мая 2024

Свердловский министр рассказал, когда в дома свердловчан вернется свет

Министр Смирнов: электричество вернется в дома свердловчан к вечеру 5 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, провода, столб, поселок, село, электричество, трансформатор
Уже два дня энергетики устраняют последствия стихии, которая пока не собирается уходить (архивное фото) Фото:
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Закончить ремонтные работы на электросетях в Свердловской области, которые оказались повреждены из-за экстремальных осадков, планируется к вечеру 5 мая. При этом основной объем восстановлен, рассказал в беседе с URA.RU областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«Основной объем уже восстановлен. Думаю, к концу дня почти все будет подключено. Возможно, часть работ уйдут на завтра, но это небольшие детали. Хорошо сработали стыковки между собой наших электросетевых компаний — „Россети Урала“, „Облкоммунэнерго“, МРСК. Сети РЖД также сильно пострадали, поэтому они тоже участвовали в работе. Делаем все возможное, чтобы сегодня все было завершено, и завтра с утра жилые объекты были с электричеством», — поделился Смирнов.

Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. На помощь свердловским специалистам приехали коллеги из ресурсноснабжающих организаций Перми, Челябинска и Башкирии. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.

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Закончить ремонтные работы на электросетях в Свердловской области, которые оказались повреждены из-за экстремальных осадков, планируется к вечеру 5 мая. При этом основной объем восстановлен, рассказал в беседе с URA.RU областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Основной объем уже восстановлен. Думаю, к концу дня почти все будет подключено. Возможно, часть работ уйдут на завтра, но это небольшие детали. Хорошо сработали стыковки между собой наших электросетевых компаний — „Россети Урала“, „Облкоммунэнерго“, МРСК. Сети РЖД также сильно пострадали, поэтому они тоже участвовали в работе. Делаем все возможное, чтобы сегодня все было завершено, и завтра с утра жилые объекты были с электричеством», — поделился Смирнов. Снегопад накрыл регион в ночь на 4 мая. Из-за коммунальных аварий без света оставались 79 тысяч человек, но к утру 5 мая энергетики вернули электричество в дома большинства из них. На помощь свердловским специалистам приехали коллеги из ресурсноснабжающих организаций Перми, Челябинска и Башкирии. Всю актуальную информацию о том, как Свердловская область переживает стихию, агентство собирает в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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