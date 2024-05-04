04 мая 2024

В Свердловской области отменяют крестные ходы в Пасху

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Крестный ход по случаю дня Святой Екатерины. Екатеринбург , крестный ход, православный праздник, день святой екатерины
Крестный ход считается важной частью Пасхи Фото:

Крестный ход по случаю празднования Пасхи 5 мая в Первоуральске (Свердловская область) отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

«Крестный ход на 05.05.24 в 15:00. Отменен в связи с погодными условиями», — сказано в посте в официальной группе «ВКонтакте» администрации.

Отмена торжественного шествия связана с погодным коллапсом в Свердловской области, проведение мероприятия может создать опасность для здоровья и жизни людей. В комментариях к публикации жители пишут, что разочарованны этой новостью.

Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

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Крестный ход по случаю празднования Пасхи 5 мая в Первоуральске (Свердловская область) отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в администрации города. «Крестный ход на 05.05.24 в 15:00. Отменен в связи с погодными условиями», — сказано в посте в официальной группе «ВКонтакте» администрации. Отмена торжественного шествия связана с погодным коллапсом в Свердловской области, проведение мероприятия может создать опасность для здоровья и жизни людей. В комментариях к публикации жители пишут, что разочарованны этой новостью. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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