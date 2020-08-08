Путин назначил нового зампредседателя Челябинского суда

С 2013 года Елена Дробышева занимала пост судьи в Челябинском областном суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елена Дробышева назначена на пост зампредседателя Челябинского областного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Челябинского областного суда Дробышеву Елену Николаевну», — говорится в указе. С 2013 года она занимала пост судьи в Челябинском областном суде. Также работает в Челябинском государственном университете на кафедре уголовного процесса и экспертной деятельности. Там она прошла переквалификацию, связанную с судейской деятельностью.

Прошлым заместителем председателя Челябинского суда была Наталья Любовь Савельева. Она занимала должность с 2017 года.

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