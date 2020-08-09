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На Челябинскую область обрушатся ураган, грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
Южноуральцам советуют лишний раз не выходить на улицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным синоптиков, 10 августа в Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы и сильнейший ветер. Об этом говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

«Ночью и днем 10 августа в отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами пройдет крупный град. Также ожидается шквалистое усиление ветра 25-27 метров в секунду», — сообщили в челябинском ЦГМС.

Накануне сильнейшая гроза прервала электроснабжение большей части Сосновского района и, частично, самого Челябинска. Без света остались 28 населенных пунктов с населением 6,5 тыс. человек.

Сейчас в регионе восстанавливают подачу энергии в 12 населенных пунктов с населением 2 тыс. человек. Для энергетиков в связи с полученным экстренным предупреждением сохраняется режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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