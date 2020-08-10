Список запретов актуален до 23 августа или до момента, если власти ХМАО внесут оперативные коррективы
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За время эпидемии коронавируса в ХМАО ограничения то усиливались, то ослаблялись. Сегодня от региональных властей ждут одного из самых заметных послаблений — решения об открытии кафе, ресторанов и фитнес-центров. При этом режим самоизоляции решением губернатор продлен до 23 августа для пенсионеров, людей, имеющих хронические заболевания и беременных. URA.RU подготовило актуальный список разрешений и запретов в ХМАО, действующих сейчас.
ЗАПРЕЩЕНО
- входить в магазины и другие общественные пространства без маски или респиратора, так как масочный режим по прежнему не снят, а значит за появение без маски в общественных пространствах могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»);
- подходить к людям ближе чем на 1,5 метра;
- работать без масок и перчаток, если работа связана с общением с людьми;
- ездить в такси без маски;
- покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;
РАЗРЕШЕНО:
- гулять в любое время, но дистанцию с посторонними все же лучше соблюдать;
- заниматься спортом в любое время на улице, но социальная дистанция обязательна;
- посещать салоны красоты, шиномонтаж и СТО, магазины с одеждой и другими непродовольственными товарами, если таковые открыты;
- ходить к зубному с острой болью;
- посещать озера, парки и леса;
ОТКРЫТЫ:
- магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
- ЗАГСы;
- автосалоны, транспортные компании;
- мебельные и строительные магазины;
- муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
- мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
- поликлиники, больницы, салоны оптики;
- полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
- мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
- органы власти;
ЗАКРЫТЫ на момент публикации новости:
- спортзалы;
- кафе, рестораны, кальянные, бильярдные и другие развлекательные заведения, а также дома и базы отдыха, санатории;
- СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани.
- стоматологии для приема плановых пациентов;
- гостиницы;
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о продлении карантина в регионе. По ее словам, на необходимость продлить ограничения указывает текущий уровень заболеваемости.