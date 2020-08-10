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Что разрешено и что запрещено в ХМАО во время эпидемии. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
Список запретов актуален до 23 августа или до момента, если власти ХМАО внесут оперативные коррективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За время эпидемии коронавируса в ХМАО ограничения то усиливались, то ослаблялись. Сегодня от региональных властей ждут одного из самых заметных послаблений — решения об открытии кафе, ресторанов и фитнес-центров. При этом режим самоизоляции решением губернатор продлен до 23 августа для пенсионеров, людей, имеющих хронические заболевания и беременных. URA.RU подготовило актуальный список разрешений и запретов в ХМАО, действующих сейчас.

ЗАПРЕЩЕНО

  • входить в магазины и другие общественные пространства без маски или респиратора, так как масочный режим по прежнему не снят, а значит за появение без маски в общественных пространствах могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»);
  • подходить к людям ближе чем на 1,5 метра;
  • работать без масок и перчаток, если работа связана с общением с людьми;
  • ездить в такси без маски;
  • покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;

РАЗРЕШЕНО:

  • гулять в любое время, но дистанцию с посторонними все же лучше соблюдать;
  • заниматься спортом в любое время на улице, но социальная дистанция обязательна;
  • посещать салоны красоты, шиномонтаж и СТО, магазины с одеждой и другими непродовольственными товарами, если таковые открыты;
  • ходить к зубному с острой болью;
  • посещать озера, парки и леса;

ОТКРЫТЫ:

  • магазины с садово-огородническими товарами, рыболовные и охотничьи магазины;
  • ЗАГСы;
  • автосалоны, транспортные компании;
  • мебельные и строительные магазины;
  • муниципальные учреждения, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления;
  • мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви;
  • поликлиники, больницы, салоны оптики;
  • полиция, скорая помощь, пожарная служба, СМИ;
  • мастерские по ремонту бытовой техники и средств связи;
  • аэропорты, железнодорожные вокзалы, транспортные компании;
  • органы власти;

ЗАКРЫТЫ на момент публикации новости:

  • спортзалы;
  • кафе, рестораны, кальянные, бильярдные и другие развлекательные заведения, а также дома и базы отдыха, санатории;
  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани.
  • стоматологии для приема плановых пациентов;
  • гостиницы;

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о продлении карантина в регионе. По ее словам, на необходимость продлить ограничения указывает текущий уровень заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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