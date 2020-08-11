Популярного блогера арестовали по делу о гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа за незаконное получение доступа к государственной тайне. Он не выходил на связь с 5 августа.
«Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа А.Э. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится на сайте суда. При этом не уточняется, на какой срок арестовали подозреваемого.
Пыж снимает видеоролики для канала Urbanturizm из заброшенных зданий, погибших городов и полусекретных объектах. Например, в последних выпусках блогер залезал в реактор Горьковской атомной котельной и спускался в советский бункер в Венгрии. 5 августа Пыж пропал, никто из близких не мог с ним связаться, сообщает издание Baza. Позже стало известно, что молодого человека арестовали, а у него в квартире провели обыск. Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы.
Сейчас в России проходит еще одно уголовное дело о гостайне. Экс-журналист «Коммерсанта» и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в государственной измене и работе на чешские спецслужбы, передает издание «Утро.ру». При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.
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