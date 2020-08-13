Глава президентского пула Лукашенко уволился

Руководитель президентского пула главы Белоруссии Александра Лукашенко и ведущий программы «Антифейк» на государственном канале ОНТ Дмитрий Семченко уволился. Об этом сообщает издание «The Village Беларусь».
Информацию об увольнении Семченко также подтвердила супруга журналиста. «Я подтверждаю новость. Он должен скоро сам все написать», — приводит издание ее слова в Instagram. Она призвала людей подумать перед тем, как их осуждать, и представить, на что им пришлось пойти. Она также попросила соотечественников не травить их, отметив, что уже два месяца «не живет, а существует».
Ранее URA.RU сообщало, что известные телеведущие Белоруссии увольняются с главных государственных каналов и радиостанций страны. Среди них — ведущий телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин, ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко, корреспондент белорусского Агентства теленовостей Сергей Козлович. Ведущие покидают канал СТВ и Первое белорусское радио. В общей сложности государственные эфиры с 11 августа покинули уже девять человек. Так журналисты выразили свое несогласие с действиями властей по отношению к протестующим.
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