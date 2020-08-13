Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов приедет в Челябинск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Непарламентские партии подали в суд на облизбирком — полпред по УрФО приедет в Челябинск — учителя и медики первыми получат вакцину от коронавируса — вузы будут очно учить студентов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Полпред президента посетит Челябинск

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 14 августа, посетит Челябинск, где проведет совещания с местными чиновниками.

Оппозиционные партии подали в суд на избирком

Челябинские региональные отделения партий «Яблоко» и «Возрождение России», которых не допустили на выборы в законодательное собрание, подали в суд на облизбирком. Ранее их жалобу отклонили в ЦИК РФ.

Учителя и медики получат вакцину от COVID

Губернатор Алексей Текслер на заседании оперштаба, которое состоялось 13 августа, дал поручение облминздраву ускорить получение вакцины от коронавируса. По словам губернатора, первыми, кому сделают прививки, станут учителя и медики.

12 августа в Челябинске скончалась от коронавирусной инфекции медсестра областной клинической больницы. Она стала десятым медиком, погибшим от коронавируса.

Вузы области будут очно учить студентов

Вузы Челябинской области откроются 1 сентября без дистанционного обучения студентов. По словам министра образования региона Александра Кузнецова, студенты и преподаватели при посещении вузов, будут должны соблюдать сантребования и на входе им будут измерять температуру.