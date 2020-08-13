13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 14 августа. Полпред посетит Челябинск, вузы отказались от дистанта, оппозиция подала в суд на облизбирком

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, цуканов николай
Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов приедет в Челябинск Фото: Анна Майорова © URA.RU

Непарламентские партии подали в суд на облизбирком — полпред по УрФО приедет в Челябинск — учителя и медики первыми получат вакцину от коронавируса — вузы будут очно учить студентов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Полпред президента посетит Челябинск

Оппозиционные партии подали в суд на избирком

  • Челябинские региональные отделения партий «Яблоко» и «Возрождение России», которых не допустили на выборы в законодательное собрание, подали в суд на облизбирком. Ранее их жалобу отклонили в ЦИК РФ.

Учителя и медики получат вакцину от COVID

Вузы области будут очно учить студентов

  • Вузы Челябинской области откроются 1 сентября без дистанционного обучения студентов. По словам министра образования региона Александра Кузнецова, студенты и преподаватели при посещении вузов, будут должны соблюдать сантребования и на входе им будут измерять температуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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