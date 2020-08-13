Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов приедет в Челябинск
Непарламентские партии подали в суд на облизбирком — полпред по УрФО приедет в Челябинск — учителя и медики первыми получат вакцину от коронавируса — вузы будут очно учить студентов. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
Полпред президента посетит Челябинск
- Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 14 августа, посетит Челябинск, где проведет совещания с местными чиновниками.
Оппозиционные партии подали в суд на избирком
- Челябинские региональные отделения партий «Яблоко» и «Возрождение России», которых не допустили на выборы в законодательное собрание, подали в суд на облизбирком. Ранее их жалобу отклонили в ЦИК РФ.
Учителя и медики получат вакцину от COVID
- Губернатор Алексей Текслер на заседании оперштаба, которое состоялось 13 августа, дал поручение облминздраву ускорить получение вакцины от коронавируса. По словам губернатора, первыми, кому сделают прививки, станут учителя и медики.
- 12 августа в Челябинске скончалась от коронавирусной инфекции медсестра областной клинической больницы. Она стала десятым медиком, погибшим от коронавируса.
Вузы области будут очно учить студентов
- Вузы Челябинской области откроются 1 сентября без дистанционного обучения студентов. По словам министра образования региона Александра Кузнецова, студенты и преподаватели при посещении вузов, будут должны соблюдать сантребования и на входе им будут измерять температуру.
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