Из-за ошибки чиновников 60 семей в Мегионе могут остаться без крыши над головой
Губернатор Югры снимает карантинные меры — в Мегионе из дома выселяют людей — в Нижневартовске прошли протестные акции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
В Югре ослабят карантинные меры
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о переходе ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса. С 17 августа граждане смогут заниматься спортом на открытом воздухе и спортивных залах.
Из служебного дома в Мегионе выселяют людей
- В Мегионе около 60 семей могут выселить из арендного дома, квартиры в котором они получили с правом выкупа два года назад. Это было согласовано с мэрией. Однако чиновники не смогли юридически оформить сделку.
В Нижневартовске прошли акции протеста
- Члены общественного движения «За новый социализм» провели акции протеста в Нижневартовске. Они выступили в поддержку протестов в Хабаровске.
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