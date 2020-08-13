13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 14 августа. В регионе снимут ограничения, жители региона поддержали протесты в Хабаровске

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города Мегион. Мегион
Из-за ошибки чиновников 60 семей в Мегионе могут остаться без крыши над головой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор Югры снимает карантинные меры — в Мегионе из дома выселяют людей — в Нижневартовске прошли протестные акции. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

В Югре ослабят карантинные меры

Из служебного дома в Мегионе выселяют людей

  • В Мегионе около 60 семей могут выселить из арендного дома, квартиры в котором они получили с правом выкупа два года назад. Это было согласовано с мэрией. Однако чиновники не смогли юридически оформить сделку.

В Нижневартовске прошли акции протеста

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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