Богатейший бизнесмен России Леонид Михельсон (справа) и губернатор Алексей Текслер (слева) откроют завод в Магнитогорске
Массовые мероприятия можно будет проводить с 20 августа — в Челябинске выбрали почетных граждан — миллиардер Михельсон откроет завод в Магнитогорске — очередной медик умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:
В области разрешили проводить массовые мероприятия
- Губернатор Алексей Текслер 19 августа отменил ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу. Теперь в области можно будет проводить публичные мероприятия с заполняемостью в 35% от вместимости помещения.
В Челябинске выбрали почетных граждан
- Новыми почетными жителями Челябинска станут скульптор Вардкес Авакян и генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Луконин. Их кандидатуры согласовала комиссия по местному самоуправлению гордумы.
Миллиардер Михельсон приедет в Челябинск
- В Челябинскую область 26 августа приедет Леонид Михельсон, занявший в 2019 году первое место в российском списке Forbes. Вместе с вице-премьером правительства РФ Юрием Борисовым и губернатором Алексеем Текслером они откроют предприятие в Магнитогорске.
В области от COVID погиб одиннадцатый врач
- Врач-оториноларинголог из Магнитогорска умер, заразившись коронавирусом. Ему было 55 лет. Это одиннадцатый в регионе медик с начала пандемии, ставший жертвой инфекции.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «