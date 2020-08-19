19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 20 августа. В области разрешили публичные мероприятия, были выбраны почетные граждане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, михельсон леонид, текслер алексей
Богатейший бизнесмен России Леонид Михельсон (справа) и губернатор Алексей Текслер (слева) откроют завод в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовые мероприятия можно будет проводить с 20 августа — в Челябинске выбрали почетных граждан — миллиардер Михельсон откроет завод в Магнитогорске — очередной медик умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

В области разрешили проводить массовые мероприятия

В Челябинске выбрали почетных граждан

Миллиардер Михельсон приедет в Челябинск

В области от COVID погиб одиннадцатый врач

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...