Нападавшим удалось скрыться с места происшествия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата лянторской думы от КПРФ Руслана Хункермурзаева избила группа неизвестных молодых людей в подъезде его дома. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

«Я находился дома, в квартире прозвучал звонок. Когда открывал дверь, то получил удар по лицу, а потом еще и в живот. После чего группа молодых людей бросилась убегать. На ходу они мне крикнули: «Мы тебе еще устроим за нашего главу [города Сергею Махиню]. Их было пять человек в возрасте от 20 до 25 лет», — рассказал Хункермурзаев.

Депутат считает, что нападение может быть связано с его критикой местных властей из-за ситуации с подтопленной набережной. По словам Хункермурзаева после его публичных заявлений он имел неприятный разговор с главой Лянтора. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что по факту нападения на лянторского депутата проводится проверка. Дозвониться до главы города не удалось, он находится в отпуске. Источник URA.RU в мэрии назвал обвинения в адрес Махини провокацией.

Ранее URA.RU сообщало, что набережная в Лянторе, построенная на реке Пим, — масштабный PR-проект властей Сургутского района. Однако ее топит второе лето подряд, что является причиной критики со стороны оппозиции.