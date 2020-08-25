25 августа 2020
24 августа 2020

В Челябинске увольняют депутата, умершего на лечении за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты. Челябинск., самсонов андрей
Андрея Самсонова (слева) лишат последней должности в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заксобрание Челябинской области на ближайшем заседании 27 августа лишит последней должности экс-депутата Андрея Самсонова, скончавшегося во время лечения за границей. Коллеги прекратят его полномочия зампреда комитета по промышленной политике и транспорту, говорится в проекте решения на сайте ЗСО.

«Прекратить полномочия заместителя председателя комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту Самсонова Андрея Александровича и вывести его из состава комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту в связи с досрочным прекращением им полномочий депутата ЗСО», — говорится в проекте постановления, подготовленном к заседанию.

Самсонов скончался 19 мая в Греции, куда улетел на лечение. Тяжелое заболевание усугубили проблемы в бизнесе.

Депутат дважды избирался в ЗСО. В первом созыве возглавлял комитет на постоянной основе. Весной участвовал в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в ЗСО. Однако в его окружении говорили, что он планировал быть «паровозом», из-за проблем со здоровьем и бизнесом Самсонов больше не хотел работать депутатом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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