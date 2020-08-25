В Челябинске увольняют депутата, умершего на лечении за границей

Заксобрание Челябинской области на ближайшем заседании 27 августа лишит последней должности экс-депутата Андрея Самсонова, скончавшегося во время лечения за границей. Коллеги прекратят его полномочия зампреда комитета по промышленной политике и транспорту, говорится в проекте решения на сайте ЗСО.
«Прекратить полномочия заместителя председателя комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту Самсонова Андрея Александровича и вывести его из состава комитета ЗСО по промышленной политике и транспорту в связи с досрочным прекращением им полномочий депутата ЗСО», — говорится в проекте постановления, подготовленном к заседанию.
Самсонов скончался 19 мая в Греции, куда улетел на лечение. Тяжелое заболевание усугубили проблемы в бизнесе.
Депутат дважды избирался в ЗСО. В первом созыве возглавлял комитет на постоянной основе. Весной участвовал в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в ЗСО. Однако в его окружении говорили, что он планировал быть «паровозом», из-за проблем со здоровьем и бизнесом Самсонов больше не хотел работать депутатом.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «