Инсайд: на выборах мэра в ХМАО готовится провокация

К этому моменту определить главного интересанта вероятной провокации не удалось Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Незадолго до выборов на пост главы Советского избирателям расскажут о неких махинациях, которые будто бы допустил нынешний мэр Александр Жуков. Цель этих вбросов — дискредитация Жукова во время предвыборной гонки. Об этом URA.RU рассказал источник, близко знакомый с выборными процессами.

«Готовится газета и небольшой бюллетень, в котором правду намешают с ложью и в конце будет призыв голосовать против Жукова и якобы за его соперника Антона Пантина», — рассказывает инсайдер.

Также в социальных сетях планируется посев негатива в адрес Жукова: главе, вероятно, припомнят свалки (Советский район возглавлял антирейтинг ХМАО по количеству свалок), пожары и даже его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца, являясь «единороссом». При этом инсайдер URA.RU не смог с уверенностью определить заказчика вбросов. «Первая мысль — Пантин. Но у него нет таких финансовых рычагов. Вторая — Жуков, чтобы публично очернить Пантина, обвинив того в распространении фейков. И то и другое — спорно и слабодоказуемо», — заключил источник.

В разговоре с журналистом URA.RU, Пантин отверг подозрения, подтвердив, что на такие акции у него нет ни средств, ни времени, к тому же в «подобных махинациях» он не нуждается. До Жукова на момент написания новости дозвониться не удалось, но в окружении мэра не поверили в его причастность к подобному.

Ранее URA.RU писало, что часть из 8 кандидатов на пост главы Советского подписали соглашение о честной избирательной кампании. Но действующий глава о таком документе ничего не слушал, а Пантин назвал его профанацией.