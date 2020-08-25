Предприятиям Свердловской области помогут выжить в кризис

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» может помочь спасти бизнес в условиях кризиса. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков
Для участия в программе предприятие должно зарегистрироваться на сайте
Помимо адресной поддержки и обучения инструментам бережливого производства программа подразумевает переобучение и повышение квалификации работников предприятий, а также финансовое стимулирование. Участие в нацпроекте бесплатное. «Участниками могут стать представители обрабатывающих промышленных производств, строительного, транспортного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ, а выручка компании за последний год должна быть более 400 млн рублей», — заключила руководитель проектов РЦК Ксения Шмелева.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован президентом России Владимиром Путиным. До 2024 года РЦК поможет повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.
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