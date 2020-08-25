25 августа 2020

Предприятиям Свердловской области помогут выжить в кризис

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, проверка, металлургия, промышленное предприятие, заготовка, замер, рабочий, цех проката широкой балки, нижнетагильский металлургический комбинат, балка
Инструкция: как попасть в их число и сберечь миллионы рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис в России

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» может помочь спасти бизнес в условиях кризиса. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков в стриме URA.RU.

Для участия в программе предприятие должно зарегистрироваться на сайте производительность.рф. В случае одобрения заявки специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) приедут прямо на предприятие. «В течение полугода специалисты совместно с сотрудниками компании будут создавать поток-образец, который в дальнейшем может быть тиражирован на все производство», — пояснил Казаков.

Помимо адресной поддержки и обучения инструментам бережливого производства программа подразумевает переобучение и повышение квалификации работников предприятий, а также финансовое стимулирование. Участие в нацпроекте бесплатное. «Участниками могут стать представители обрабатывающих промышленных производств, строительного, транспортного, сельскохозяйственного секторов и отрасли ЖКХ, а выручка компании за последний год должна быть более 400 млн рублей», — заключила руководитель проектов РЦК Ксения Шмелева.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» инициирован президентом России Владимиром Путиным. До 2024 года РЦК поможет повысить производительность труда на 308 предприятиях Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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