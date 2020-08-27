27 августа 2020

Крупная вспышка COVID произошла на севере Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, больничный коридор, хирургическое отделение, катав-ивановская центральная городская больница
Сотрудники интерната не соблюдали масочный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовое заражение коронавирусом произошло в психоневрологическом интернате в Краснотурьинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Североуральский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование 33 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников и пациентов ГАУ „Краснотурьинский психоневрологический интернат“», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверки выяснилось, что в интернате нарушались санитарного правила: палаты перенаселены пациентами; изоляция и госпитализация людей с признаками инфекции проводилась несвоевременно; нарушался режим дезинфекции; сотрудники не носили маски. Эта вспышка коронавируса стала первой за последний месяц в Свердловской области.

На данный момент в Свердловской области зафиксировано 24839 больных с диагнозом коронавирус. Из них 435 умерли. 27 августа диагноз подтвердился еще у 119 свердловчан. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 9 сентября в регионе открывают театры и кинотеатры. Но садики по-прежнему работают с 50-процентной наполняемостью. Полноценное открытие детсадов планируется в середине сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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