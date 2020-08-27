Пермских школьников переведут на дистант

Пермские школьники не пойдут на занятия 11 и 12 сентября из-за выборов губернатора Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские школьники 11 сентября будут учиться дистанционно, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что это связано с новым трехдневным форматом проведения выборов.

«11 сентября школы Пермского края будут работать в дистанционном формате, 12 сентября занятий не будет вовсе», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что избирательные участки зачастую находятся в школах и поэтому для соблюдения мер безопасности в период пандемии принято такое решение.

«Дети будут заниматься внеурочной деятельностью. Если позволит погода, класс может выйти на экскурсии», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства образования Пермского края. Там уточнили, что речь идет как про пятницу, 11 сентября, так и про субботу, 12 сентября.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края также подтвердили URA.RU, что занятия в учебных заведениях, где располагаются помещения для голосования, проводиться не будут. «Участковые избирательные комиссии будут работать в утвержденных помещениях для голосования с 11 по 13 сентября каждый день с 8:00 до 20:00 с соблюдением всех требований санитарной безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. На пост главы региона претендуют самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».