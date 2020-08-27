27 августа 2020

В Челябинске ответили на упрек Путина в задержке ковидных выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Информацию о нарушениях с выплатами врачам президенту предоставили в ОНФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из 320 заболевших коронавирусом медиков Челябинской области, чьи документы работодатели передали в Фонд социального страхования к 28 августа, получили положенные выплаты 307 человек. Оставшимся перечислят деньги уже сегодня. Об это сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ФСС.

«Ежедневно в региональное отделение Фонда поступает информация о 10-15 случаях заражения. Выплаты медикам производятся на следующий рабочий день после получения документов от работодателя», — добавили в группе по связям с общественностью ведомства. При этом, подчеркнули в ФСС, алгоритм страховых выплат медицинским работникам, переболевшим коронавирусом, является общим для всех российских регионов.

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Путин заявил о проблемах с ковидными выплатами челябинским врачам

Президент Владимир Путин 26 августа, ссылаясь на данные Общероссийского народного фронта, назвал Челябинскую область в числе регионов с «максимально забюрокраченной системой» выплат — наряду с Новосибирской областью и Санкт-Петербургом. «16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — указал глава государства вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

Та обещала разобраться с ситуацией. По информации URA.RU, требования представить не предусмотренные законом документы действительно имели место, но не в Челябинской области.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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