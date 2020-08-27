В Челябинске ответили на упрек Путина в задержке ковидных выплат

Информацию о нарушениях с выплатами врачам президенту предоставили в ОНФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из 320 заболевших коронавирусом медиков Челябинской области, чьи документы работодатели передали в Фонд социального страхования к 28 августа, получили положенные выплаты 307 человек. Оставшимся перечислят деньги уже сегодня. Об это сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения ФСС.

«Ежедневно в региональное отделение Фонда поступает информация о 10-15 случаях заражения. Выплаты медикам производятся на следующий рабочий день после получения документов от работодателя», — добавили в группе по связям с общественностью ведомства. При этом, подчеркнули в ФСС, алгоритм страховых выплат медицинским работникам, переболевшим коронавирусом, является общим для всех российских регионов.

Президент Владимир Путин 26 августа, ссылаясь на данные Общероссийского народного фронта, назвал Челябинскую область в числе регионов с «максимально забюрокраченной системой» выплат — наряду с Новосибирской областью и Санкт-Петербургом. «16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — указал глава государства вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

Та обещала разобраться с ситуацией. По информации URA.RU, требования представить не предусмотренные законом документы действительно имели место, но не в Челябинской области.