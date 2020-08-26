Что Путин посчитал важным заявить после Беларуси и Навального

Новый учебный год. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил о готовности школ к приему детей несмотря на пандемию, а также отчитался почти о двукратном сокращении числа школ, которые не способны обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием. Путин ответил, что нельзя «затягивать до бесконечности» с введением бесплатного питания по всей стране.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил о готовности школ к приему детей несмотря на пандемию, а также отчитался почти о двукратном сокращении числа школ, которые не способны обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием. Путин ответил, что нельзя «затягивать до бесконечности» с введением бесплатного питания по всей стране. Поставка вакцин в Белоруссию. Единственный момент, когда Путин заговорил о Белоруссии — когда обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой поставку вакцин от коронавируса в республику: «Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины, и потом будет одна из первых, которая получит этот препарат».

Единственный момент, когда Путин заговорил о Белоруссии — когда обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой поставку вакцин от коронавируса в республику: «Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины, и потом будет одна из первых, которая получит этот препарат». Специальные выплаты медикам. В разговоре с Голиковой президент заявил об очередных проблемах со страховыми выплатами врачам, работающим с коронавирусными пациентами, в Новосибирской, Челябинской областях и Санкт Петербурге. «Забюрокраченная слишком система оказалась для принятия решений — 16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату», — сказал Путин и поручил решить вопрос.

В разговоре с Голиковой президент заявил об очередных проблемах со страховыми выплатами врачам, работающим с коронавирусными пациентами, в Новосибирской, Челябинской областях и Санкт Петербурге. «Забюрокраченная слишком система оказалась для принятия решений — 16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату», — сказал Путин и поручил решить вопрос. Митинги в Башкирии. Путин заступился за активистов, спасающих шихан Куштау от «Башкирской содовой компании». Президента возмутило, что ее частные владельцы почти не инвестируют в регион. Зато суммы средств, направляемых на дивиденды, превышают чистую прибыль БСК: «Где деньги? Известно где, в офшорах».

Путин заступился за активистов, спасающих шихан Куштау от «Башкирской содовой компании». Президента возмутило, что ее частные владельцы почти не инвестируют в регион. Зато суммы средств, направляемых на дивиденды, превышают чистую прибыль БСК: «Где деньги? Известно где, в офшорах». Поездка премьера Михаила Мишустина на Дальний Восток. Глава правительства отчитался Владимиру Путину о своей поездке по регионам Дальневосточного федерального округа и пообещал, что к 26 сентября кабмин закончит работу над нацпрограммой развития территории.

Глава правительства отчитался Владимиру Путину о своей поездке по регионам Дальневосточного федерального округа и пообещал, что к 26 сентября кабмин закончит работу над нацпрограммой развития территории. Развитие Ульяновской области. Глава региона Сергей Морозов рассказал Путину о различных успехах региона, например, рекордных объемах сдачи жилья: «По итогам семи месяцев в строительной отрасли мы вышли на 118 процентов к аналогичному периоду 2019 года».

Гендиректор «Института инструментов политического анализа» Александр Шпунт объяснил отсутствие заявлений на совещании Путина про митинги в Беларуси и кому Навального тем, что президенту важнее было ответить на запрос россиян, связанный с благополучием, а не реагировать на громкие новости. «Это мероприятие было практическим. На нем Путин отвечал на вопросы, которые требуют его решения и касаются жизни россиян», — считает Шпунт.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с агентством подтвердил, что совещание правительства — неподходящая площадка для обсуждения громких тем. Эксперт объяснил, что вопросы Белоруссии должны обсуждаться на Совете безопасности, а кабмин занимается решением внутренних экономических и социальных вопросов. «Что касается Навального, то было бы странно, если президент начал рассказывать что-то о блогере, который имеет несколько уголовных дел и сейчас лечится в Германии», — заявил Данилин. Аналогичную точку зрения высказал доктор политических наук Сергей Черняховский: «Говорить по теме Навального — не ранг президента».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.