Что Путин посчитал важным заявить после Беларуси и Навального

Президент России Владимир Путин 26 августа провел первое большое совещание с правительством после крупных митингов в Беларуси и новостей о коме блогера Алексея Навального. Онлайн-встреча главы государства с подчиненными оказалась показательна: Путин не затронул яркие темы, а поднял те вопросы, которые, как оказалось, сильнее волнуют россиян.
В последний раз президент собирал крупное публичное совещание 11 августа. Тогда с членами кабмина он обсуждал подготовку учебных заведений к 1 сентября. С тех пор российская общественность столкнулась с двумя громкими событиями: значительно накалилась обстановка в Беларуси (16 августа там были зафиксированы самые массовые акции протеста) и впал в кому Алексей Навальный (20 августа), который позднее был перевезен для лечения в Германию.
На новом совещании с правительством 26 августа президент Путин обошел стороной громкие новости — темой заседания была обозначена борьба с бюрократией в капстроительстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об упрощении почти семи тысяч строительных норм и анонсировал на 2021 год начало строительства скоростной платной трассы Москва-Казань.
Совещание длилось почти полтора часа, в ходе него президент обсудил с министрами и другие вопросы:
- Рост цен на обучение в вузах. Путин озвучил данные о том, что несмотря на установку о недопустимости роста цен в период кризиса, обучение подорожало в Московском госинституте музыки имени Шнитке, Крымском инженерно-педагогический университете, Юго-Западном государственном университете в Курске, Севастопольском филиале Плехановского университета. Министр образования РФ Валерий Фальков объяснился, что министерство знает о прецедентах и уже с ними разобралось.
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- Поставка вакцин в Белоруссию. Единственный момент, когда Путин заговорил о Белоруссии — когда обсуждал с вице-премьером Татьяной Голиковой поставку вакцин от коронавируса в республику: «Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины, и потом будет одна из первых, которая получит этот препарат».
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Гендиректор «Института инструментов политического анализа» Александр Шпунт объяснил отсутствие заявлений на совещании Путина про митинги в Беларуси и кому Навального тем, что президенту важнее было ответить на запрос россиян, связанный с благополучием, а не реагировать на громкие новости. «Это мероприятие было практическим. На нем Путин отвечал на вопросы, которые требуют его решения и касаются жизни россиян», — считает Шпунт.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с агентством подтвердил, что совещание правительства — неподходящая площадка для обсуждения громких тем. Эксперт объяснил, что вопросы Белоруссии должны обсуждаться на Совете безопасности, а кабмин занимается решением внутренних экономических и социальных вопросов. «Что касается Навального, то было бы странно, если президент начал рассказывать что-то о блогере, который имеет несколько уголовных дел и сейчас лечится в Германии», — заявил Данилин. Аналогичную точку зрения высказал доктор политических наук Сергей Черняховский: «Говорить по теме Навального — не ранг президента».
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