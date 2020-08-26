Путин заявил о проблемах с ковидными выплатами челябинским врачам

О проблемах челябинских врачей сообщили главе государства активисты ОНФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Владимир Путин назвал Челябинскую область в числе регионов, где хуже всего обстоит дело с «коронавирусными» выплатами медикам. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством 26 августа.

«Вот что зафиксировал и докладывает Общероссийский народный фронт. А именно, нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах — это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург. Татьяна Алексеевна [вице-премьер Голикова], что там происходит?» — задал вопрос руководитель страны.

Голикова подтвердила, что на местах встречаются требования о дополнительных документах, не предусмотренных нормативной базой. С подобным случаями, заверила она, разбирается Фонд социального страхования (ФСС).

«Забюрокраченная слишком система оказалась принятия решения. 16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», — распорядился глава государства.

Как пояснили URA.RU в минздраве Челябинской области, решение по назначении «ковидных» страховых выплат медицинскому персоналу, назначаемых в связи с заражением или смертью, принимает совместная комиссия, в которую входят сотрудники ведомства и ФСС. В пресс-службе регионального отделения фонда попросили время на подготовку комментария.