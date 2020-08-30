Мужчина проходил флюорографию почти каждый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональный следственный комитет начал проверку после смерти жителя Копейска (Челябинская область) Александра Бобняка, который каждый год проходил флюорографию и получал заключение, что здоров. Однако все это время был болен раком легких. Признаки опухоли были видны на снимках еще в 2014 году.

«СК проверит больницу Копейска после смерти пациента от рака легкого. Александр Бобняк в сентябре 2019 года прошел флюорографию и получил заключение: „Легочные поля чистые“. А буквально через месяц выяснилось, что у мужчины рак третьей стадии», — сообщает портал 74.RU. На тот момент размер опухоли уже достиг 10×11 сантиметров, уточняет издание.

Мужчина провел в областном онкоцентре независимую экспертизу результатов флюорографии, начиная с 2014 года. В заключении сказано, что косвенные рентгенологические признаки центрального рака легкого верхней доли справа определялись с 2014 года.

После этого уралец подал на городскую больницу Копейска в суд, чтобы выяснить, как врач столько лет не замечал рака легкого. Он также хотел взыскать с медучреждения 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако мужчина так и не дождался решения суда — 22 августа он скончался. После этого инцидентом заинтересовался региональный СК.

Получить комментарий пресс-службы СУ СК по Челябинской области на момент публикации URA.RU не удалось. Там обещали ответить позднее.