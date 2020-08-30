В Челябинской области остановили волну заражений коронавирусом

Маски в общественных местах остались едва ли не единственной приметой карантина Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 31 августа произошло 73 случаев заражения коронавирусом за сутки (в субботу и воскресенье зафиксировано 78 и 75 соответственно), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость начала снижаться. Умерли четверо жителей области, выздоровели пятеро.

«С начала пандемии произошел 14 401 случай заражения, сейчас лечение проходят 2707 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 37 до 74 лет. У пациентов в возрасте 71 года и 74 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, двух других — 37-летнюю женщину и 49-летнего мужчину — погубила коронавирусная пневмония». Выздоровели за сутки пять человек, с начала пандемии — 11 283 жителя области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята. С 1 сентября в полном объеме начинают работать кинотеатры, а также школы и другие образовательные учреждения. Все они приняты комиссиями и считаются полностью готовыми к деятельности в условиях пандемии. Регион находится на втором этап снятия карантина. URA.RU подготовило для читателей актуальный список оставшихся запретов и разрешений.