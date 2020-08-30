30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020

В Челябинской области остановили волну заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, проверка, полицейский, трамвай, масочный режим
Маски в общественных местах остались едва ли не единственной приметой карантина Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 31 августа произошло 73 случаев заражения коронавирусом за сутки (в субботу и воскресенье зафиксировано 78 и 75 соответственно), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость начала снижаться. Умерли четверо жителей области, выздоровели пятеро.

«С начала пандемии произошел 14 401 случай заражения, сейчас лечение проходят 2707 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 37 до 74 лет. У пациентов в возрасте 71 года и 74 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, двух других — 37-летнюю женщину и 49-летнего мужчину — погубила коронавирусная пневмония». Выздоровели за сутки пять человек, с начала пандемии — 11 283 жителя области.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята. С 1 сентября в полном объеме начинают работать кинотеатры, а также школы и другие образовательные учреждения. Все они приняты комиссиями и считаются полностью готовыми к деятельности в условиях пандемии. Регион находится на втором этап снятия карантина. URA.RU подготовило для читателей актуальный список оставшихся запретов и разрешений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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