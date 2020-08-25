Челябинские школы готовят к дистанту из-за коронавируса

Не все родители оказались готовы отправить детей в большой коллектив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В челябинских школах прорабатывается возможность перехода на дистанционное обучение из-за возможной второй волны коронавируса. Об этом сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. Пока дистант прорабатывается лишь для детей, родители которых сами этого пожелают.

«Я дала поручение министерству образования региона проработать варианты такого обучения. На будущей неделе озвучим решение. Есть обращения от родителей, которые хотят, чтобы дети обучались дома. Поэтому надо рассмотреть все возможности». рассказала URA.RU Гехт.

На данный момент все школы и вузы области готовятся к началу занятий начнется в очном формате. При этом в крупнейшем из них, Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), одновременно сообщили, что самые массовые лекции будут проходить онлайн. Кроме того, все студенты один учебный день будут заниматься дистанционно. Как пояснил проректор по учебной работе Андрей Радионов, это позволит снизить ежедневную посещаемость университета на 20%.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже перестала действовать. Регион находится на втором этапе снятия карантинных запретов: разрешены массовые мероприятия, с начала сентября возобновят работу кинотеатры, учебный год начнется в обычном режиме. URA.RU подготовило для читателей перечень запретов и разрешений.