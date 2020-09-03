Улицы Тобольска отремонтируют к приезду Путина
Улицы Тобольска перекрыли для ремонта — кандидат в депутаты пожаловался на однофамильца — коммунисты обвиняют власти в рейдерском захвате — бывшего главу «Медгорода» будут судить. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
Тобольские улицы начали ремонтировать перед приездом Путина
- В Тобольске из-за ремонта перекрыли несколько центральных улиц, которые готовят к приезду президента России Владимира Путина. Однако власти забыли предупредить об этом горожан.
Кандидат в депутаты пожаловался на однофамильца
- На выборы в муниципальную думу Тюменского района против кандидата от КПРФ Александра Андреева выдвинулся однофамилец Игорь Андреев. Об этом URA.RU рассказал депутат тюменской областной думы Иван Левченко. По его мнению, это было сделано для того, чтобы ввести избирателей в заблуждение.
Коммунисты обвиняют власти в рейдерском захвате
- Тобольские коммунисты обвинили в рейдерском захвате 24 домов города управляющую компанию, которая принадлежит руководителю аппарата общественной палаты Тюменской области Артуру Юрьеву.
Экс-руководителя «Медгорода» будут судить
- Бывшего главу тюменского онкоцентра «Медгород» Андрея Кудрякова будут судить за нецелевое расходование 18,4 млн рублей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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