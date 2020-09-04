Губернатор ХМАО отказалась от доклада на совещании с Цукановым

Губернаторов УРФО подключали к совещанию по ВКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отказалась от выступления на заседании Совета по экономической политике, которое проводил уральский полпред Николай Цуканов в Кургане. Главы регионов УРФО подключались к совещанию по видеоконференц-связи, передает корреспондент URA.RU.

Доклад главы ХМАО был посвящен теме поддержки сельского хозяйства. Когда до него дошла очередь, полпред поинтересовался у Комаровой, настаивает ли она на его озвучивании. «Николай Николаевич, коллеги! Вы не поверите, но я как раз подготовила просьбу о том, что не настаиваю на выступлении. Можно я все-таки пойду? У меня просто мероприятие, люди ждут», — обратилась губернатор ХМАО к полпреду. Тот не возражал, после чего продолжил совещание.

Источник URA.RU в уральском полпредстве сообщил, что такие договоренности были достигнуты изначально. «Комаровой нужно было попасть на другое мероприятие. Поэтому планировалось, что она прочтет доклад и отключится. Но поскольку заседание затянулось, то она ушла, не выступив», — сообщил инсайдер. Получить оперативный комментарий в правительстве ХМАО о мероприятии, на которое опаздывала Комарова на момент публикации материала не удалось.

Николай Цуканов прибыл в Курган 4 сентября. В рамках визита он запланировал посетить несколько объектов и провести заседание Совета по экономической политике с уральскими губернаторами.