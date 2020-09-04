Екатерина настаивает, что подверглась насилию Фото: Екатерина Рыкова, Instagram

Екатеринбурженка, обвиняющая в попытке изнасилования трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко, прошла две медэкспертизы и требует полиграф. Чемпионка России и мира по бодибилдигу екатеринбурженка Екатерина Рыкова рассказала, как проходила их встреча.

«Кривенко сейчас всем говорит, что наша встреча была добровольной и романтической. Я не отказываюсь, я пришла туда добровольно, но почему он пытался меня изнасиловать? Почему насильно удерживал, и сотрудникам Росгвардии пришлось меня спасать? Да, мы были раньше любовниками. У него остались в телефоне наши интимные видео, которыми он меня шантажируют. Есть свидетели, которые слышали, как я ему по телефону говорила, что встретимся для разговора, а не для секса. Я за правду. Меня пытались изнасиловать», — рассказала Екатерина Рыкова.

По словам женщины, она прошла две медэкспертизы, которые зафиксировали на ее теле синяки. Сейчас в СКР проводится доследственная проверка, и Рыкова настаивает на том, чтобы ей дали возможность пройти полиграф.

Ранее URA.RU писало, что Рыкова и Кривенко встретились в екатеринбургской гостинице Novotel. Рыкова заявила, что «Мистер Вселенная» пытался ее изнасиловать. Муж Екатерины вместе с сотрудниками Росгвардии помог ей покинуть номер. В СКР пока не комментируют это дело, связаться с Кривенко редакции не удалось.

Екатерина зафиксировала побои Фото: Екатерина Рыкова

Фото: Екатерина Рыкова

Фото: Екатерина Рыкова

Фото: Екатерина Рыкова