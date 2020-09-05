Во Владимире отказались наградить врачей, погибших от COVID-19

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Закон не предусматривает посмертных наград для медиков, заявили власти Владимирской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Владимирской области отказались посмертно наградить медиков, боровшихся с коронавирусом. В правительстве региона сослались на действующее законодательство.

Местные депутаты в июле обратились в правительство области с предложением представить к наградам врачей, погибших в разгар пандемии, однако власти ответили отказом, заявив, что действующий закон не предусматривает подобных наград.

«Мы посчитали, что кроме каких-то денежных составляющих нужно их отметить обязательно, потому что это герои. Мы решили, что будет правильно, если мы вручим награды нашей области. Поэтому обратились к губернатору», — рассказал изданию «Подъем» глава владимирского отделения партии «Родина» Магамед Ахматов.

После произошедшего депутаты заявили о необходимости изменить действующий закон о присуждении наград. По словам Ахматова, партия уже обратилась во владимирское заксобрание с соответствующим предложением.

Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в ближайшее время может лишиться своего поста вместе с еще несколькими главами субъектов. Сипягин не пользуется популярностью среди жителей области и регулярно занимает последние строчки в рейтингах российских губернаторов. Аналитики прогнозируют, что глава Владимирской области поменяется сразу после Единого дня голосования.

Фото: telegram-канал «Подъем»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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