Сенатор назвал главную цель шантажа России из-за Навального

Запад угрожает РФ санкциями из-за инцидента с Алексеем Навальным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Обвинения западных стран, которые предъявляются России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, являются политическим шантажом. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Это грубый политический шантаж. Нам предлагают оправдываться, не предъявляя никаких доказательств того, в чем обвиняют», — цитирует РИА «Новости» Морозова. По его словам, с таким же успехом от Москвы можно требовать признания в развязывании Второй мировой войны.

Морозов отметил, что через ситуацию с Навальным лоббисты американского газа стараются остановить строительство «Северного потока — 2». При этом, подчеркнул сенатор, в случае закрытия газового проекта, Германия потеряет больше, чем Россия.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что если в ближайшие дни Россия не предпримет шаги по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, последует реакция Германии и ее партнеров, передает «Национальная служба новостей». Однако он добавил, что обсуждение этого инцидента не должно сводиться к ограничительным мерам по «Северному потоку — 2», пишет агентство Nation News.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Вокруг дела Навального развернулись политические споры.

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