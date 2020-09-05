05 сентября 2020

В Германии предположили, кто может стоять за делом Навального

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
По словам Гизи, за делом Навального может стоять наемник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

За ситуацией с блогером Алексеем Навальным могут стоять противники строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил член «Левой партии» Германии Грегор Гизи.

«Может быть и такое, что это [происшествие] подстроил противник газопровода, ведущего в Германию», — цитирует RT Гизи. По его словам, это мог быть наемник, у которого стояла задача ухудшить отношения России и Германии. Он мог рассчитывать, что из-за болезни Навального строительство газопровода прекратится. Гизи добавил, что обвинения президента РФ Владимира Путина в причастности к интоксикации Навального абсурдны.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Вокруг дела Навального развернулись политические споры. Врачи «Шарите» заявили, что в организме блогера обнаружили следы вещества из группы «Новичок», передает телеканал 360. В правоохранительных органах заявили, что нет оснований полагать, что блогера могли отравить.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...