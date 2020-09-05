В Германии предположили, кто может стоять за делом Навального

За ситуацией с блогером Алексеем Навальным могут стоять противники строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил член «Левой партии» Германии Грегор Гизи.
«Может быть и такое, что это [происшествие] подстроил противник газопровода, ведущего в Германию», — цитирует RT Гизи. По его словам, это мог быть наемник, у которого стояла задача ухудшить отношения России и Германии. Он мог рассчитывать, что из-за болезни Навального строительство газопровода прекратится. Гизи добавил, что обвинения президента РФ Владимира Путина в причастности к интоксикации Навального абсурдны.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Вокруг дела Навального развернулись политические споры. Врачи «Шарите» заявили, что в организме блогера обнаружили следы вещества из группы «Новичок», передает телеканал 360. В правоохранительных органах заявили, что нет оснований полагать, что блогера могли отравить.
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