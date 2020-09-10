Первый день выборов в Пермском крае начинается со скандала

11 сентября избирком Пермского края рассмотрит жалобу кандидата в депутаты Владимира Степанова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В первый день выборов губернатора Пермского края и довыборов депутатов заксобрания региональный избирком рассмотрит жалобу одного из кандидатов. Об этом URA.RU рассказала лидер пермского реготделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова.

«Жалобу подавал кандидат [в депутаты заксобрания по округу № 2 Владимир Степанов]. Рассчитываем, что избирательная комиссия обяжет телеканал предоставить кандидату эфирное время для размещения ролика в соответствии с законом», — рассказала URA.RU Куликова. В крайизбиркоме подтвердили URA.RU факт получения жалобы на отказ в размещении агитационного ролика на телеканале «РБК Пермь» и сообщили, что рассмотрят ее 11 сентября.

Гендиректор телеканала «РБК Пермь» Антон Шибанов рассказал URA.RU, что Степанову не отказывали в размещении агитационного ролика. «Мы попросили кандидата изменить ролик. Поскольку его содержимое потенциально могло нарушить выборное законодательство, чего канал допустить не может. Оценку данному ролику должны дать в избиркоме», — уточнил Шибанов.

Примечательно, что во время другой кампании — губернаторской — одному из кандидатов от «СР» отказали в регистрации. Речь про Александра Репина. Его жалобы на решение избиркома отклонены. Сейчас на пост губернатора претендуют: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

Впервые выборы в регионе будут проходить три дня — с пятницы по воскресенье. 11 сентября в 08:00 открылись 1798 избирательных участков. Жителям предстоит выбрать губернатора региона, а на некоторых территориях — депутатов. Основными конкурентами Степанова по округу № 2 считают Вячеслава Григорьева («Единая Россия») и Георгия Балашова (ЛДПР).