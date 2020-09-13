13 сентября 2020
12 сентября 2020

Текслер после выборов соберет в Челябинске мэров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований с участием Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей
Главам городов и районов предстоит сложный во всех отношениях разговор с Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на предстоящей неделе встретится с главами муниципалитетов, сообщили URA.RU в правительстве региона. Официально темой встречи станет отопительный сезон и завершение сельхозработ, а на закрытой части будут обсуждаться последствия прошедших в области выборов, добавил информированный источник агентства.

«Первый рабочий день губернатора будет очень плотным. Но его повестка пока не сформирована, на нее повлияют прошедшие выборы. Что касается намеченного на среду областного совещания с главами, то основными вопросами станут подготовка к вхождению в отопительный сезон и завершение осенних полевых работ в сельских муниципалитетах», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительстве региона.

По данным URA.RU, тема результатов голосования будет обсуждаться за закрытыми дверями. Почти половине собравшихся в Челябинске мэров предстоит переизбраться в этом году. Делать выбор предстоит депутатам обновленных представительных органов городов и районов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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