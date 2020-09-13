Оппозиция не смогла расстроить планы «Единой России» в ХМАО

В избиркоме отметили, что голосование прошло открыто и гласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На состоявшихся в ХМАО выборах глав поселений трое руководителей муниципалитетов из шести сохранили свои посты. Новые мэры появились в сельских поселениях Сытомино и Лямина, а также в городском поселении Советском. Должности сохранили главы Малого Атлыма, Мулымьи и Сорума. Все мэры — члены партии «Единая Россиия». Об этом URA.RU рассказали в избиркоме ХМАО.

«В выборах приняли участие 48 тысяч 463 избирателя, что составляет 31,36% от тех, кто имел право голоса. Больше всего проголосовавших в Белоярском районе. Там явка на выборах депутатов Белоярской районной думы составила 61,22%. На выборах главы сельского поселения Сорум явка избирателей достигла 99,19%», — добавил глава избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Сельское поселение Сытомино возглавит Ольга Звягина, набравшая 82,27% голосов избирателей. За нее проголосовали 348 человек. Ее соперник Вадим Абдуррахманов, известный конфликтами как внутри возглавляемой им партии (он лидер «Коммунистов России» в ХМАО), так и со своими оппонентами, получил поддержку лишь 18 человек (4,26%). Мэром Ламина стал Алексей Дизер, мэром городского поселения Советского — Александр Кулагин, что полностью совпадает с информацией инсайдера URA.RU. Существенные потери понесли коммунисты на «родной» для них территории (глава КПРФ ХМАО избирался из городского поселения Советский). Там из 15 депутатов лишь четверо — представители КПРФ, при этом состав думы сменился почти полностью.

Ранее URA.RU писало, что в избирательную комиссию ХМАО в единый день голосования поступило несколько жалоб. Больше других отметились две территории: Радужный и Советский. Ни одна из жалоб не привела к снятию кандидатов, но обращения добавили работы членам участковых комиссий.