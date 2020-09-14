14 сентября 2020
13 сентября 2020

Челябинцев-контрактников отпустили из армии после новости URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, вокзал, армия, солдаты, призыв, призывники, объятия, отправка в армию, служба, проводы солдат, любовь, проводы в армию
Скоро солдаты встретятся со своими родными (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрактника Илью Ленкова из Челябинска, которого, по его словам, отказывались увольнять из армии после окончания службы, отправился домой после публикаций URA.RU. Об этом сообщил агентству сам солдат. Отпустили из части и его сослуживца Алексея Загоруйко, оказавшегося в той же ситуации.

«Все, нам разрешили уволиться. Сейчас я и Алексей, с которым мы поступали на контракт, заполняем обходные листы и потом едем домой», — рассказал корреспонденту URA.RU челябинец.

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Ленков и Загоруйко служили в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 02511) в Ленинградской области. Первый из них обратился в URA.RU, рассказав, что его заставляют переслуживать несколько месяцев сверх срока, указанного им в рапорте о переводе на контракт. В пресс-службе Западного военного округа опровергли эту информацию, указав, что при заключении контракта выдается второй экземпляр подписанных документов с указанием сроков службы.

После этого в URA.RU обратился второй солдат, который рассказал, что контракты они на руки не получали, а в штабе солдаты увидели, что документы были переписаны чужим почерком и с другими указанными датами службы. Ленков же сообщил, что ему пригрозили арестом на гаупвахте.

После отправки второго запроса в пресс-службу ЗВО там взяли время, чтобы разобраться в ситуации. Спустя два дня контрактникам разрешили покинуть часть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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