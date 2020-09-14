Белорусские банки улучшили условия по вкладам в иностранных валютах — долларах, евро и российских рублях. Об этом заявили аналитики.
«Сейчас белорусским банкам нужно выиграть время, и чтобы пережить турбулентность, они предлагают высокие проценты по коротким безотзывным вкладам в национальной валюте», — цитируют «Известия» руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.
Так, БПС-Сбербанк обещает 1,5% годовых по трехлетнему вкладу «Сохраняй» на 500 долларов, российский Сбер по аналогичному продукту — 0,2%. Ставки по депозиту на 30 тысяч российских рублей составляют 5,2% и 2,92% соответственно. ВТБ Беларусь платит 4,5% годовых по двухлетним рублевым депозитам при сумме от 600 рублей. Однако россиян предупредили, что вместе со ставками растут и риски потерять деньги. «В середине лета 1998 года доходность по российским гособлигациям перевалила за 150%, и были люди, готовые рискнуть. Чем всё кончилось, все хорошо помнят», — отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев.
Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты. Потенциальным инвесторам стоит воздержаться от вкладов в рублях, так как на курс российской валюты в настоящее время влияют несколько дестабилизирующих факторов. Ранее Кремль оценил риски для России в случае дальнейшего падения курса рубля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, падение российской валюты не окажет существенного влияния на экономику страны.
Подписывайтесь на URA.RU в