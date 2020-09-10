Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

Потенциальным инвесторам стоит воздержаться от вкладов в рублях, так как на курс российской валюты в настоящее время влияют несколько дестабилизирующих факторов. Таким мнением поделился инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.
«Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния», — цитирует Бахтина
Эксперт назвал факторы, которые могут оказать существенное влияние на курс рубля до конца года. В первую очередь это санкционные риски и курс нефтяных фьючерсов.
Ранее Кремль оценил риски для России в случае дальнейшего падения курса рубля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, падение российской валюты не окажет существенного влияния на экономику страны.
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