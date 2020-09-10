10 сентября 2020

Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

© Служба новостей «URA.RU»
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На российскую валюту влияют санкционные риски и курс нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Потенциальным инвесторам стоит воздержаться от вкладов в рублях, так как на курс российской валюты в настоящее время влияют несколько дестабилизирующих факторов. Таким мнением поделился инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Как класс активов валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния», — цитирует Бахтина news.ru. По его мнению, сейчас сложно предугадать валютные колебания.

Эксперт назвал факторы, которые могут оказать существенное влияние на курс рубля до конца года. В первую очередь это санкционные риски и курс нефтяных фьючерсов.

Ранее Кремль оценил риски для России в случае дальнейшего падения курса рубля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, падение российской валюты не окажет существенного влияния на экономику страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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