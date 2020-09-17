Опубликован диалог диспетчеров, выдачи которых требует Польша

Диспетчеры аэропорта Смоленска предлагали экипажу самолета с президентом Польши Лехом Качиньским уйти на второй круг. Расшифровку переговоров с пилотами опубликовал Межгосударственный авиационный комитет.
«Будем пытаться [зайти на второй круг]?» — предложили экипажу самолета после того, как погодные условия стали неприемлемыми для посадки. На это экипаж ответил, что топлива недостаточно, чтобы ждать долго.
После этого экипаж сообщил о готовности уйти на запасной аэродром в Минске или Витебске. Через 10 минут пилоты подтвердили, что могут выйти на второй круг, когда самолет достигнет высоты 100 метров. Однако спустя 4 минуты экипаж сообщил о готовности к приземлению. После этого руководитель полетов трижды запрашивает заход самолета на второй круг, но ответа не получает.
Самолет Ту-154, на котором Качиньский летел в Катынь (Смоленская область), упал под Смоленском 10 апреля 2010 года, передает «Национальная служба новостей». 16 сентября прокуратура потребовала арестовать трех диспетчеров, которые работали в день крушения самолета, сообщает RT. Юристы считают, что диспетчеров могут выдать, если появятся доказательство их вины, передает телеканал 360. Но по словам сенатора Андрея Климова, Польша понимает, что россиян вряд ли выдадут Варшаве, сообщил «Пятый канал».
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