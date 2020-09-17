Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер открыли сезон в Челябинском молодежном театре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер открыли новый сезон в Молодежном театре, возобновившем работу после ремонта стоимостью 220 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Они посетили спектакль «Как слониха упала с неба», передает корреспондент URA.RU.

Семья губернатора была без сына Михаила Текслера. По информации URA.RU, Текслер-младший был на футбольной тренировке.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, билеты продавали только на 174 места из 372-х. На входе у всех зрителей, включая семью Текслера, замеряли температуру и напоминали о необходимости носить маску.

В бывшем ТЮЗе, построенном в 1903 году, подрядчики полностью обновили инфраструктуру. Губернатор и его жена прошли по зданию, оценили ремонт, проверили кресла в зрительном зале и помещение буфета.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер порадовался, что удалось сохранить исторический колорит здания. И обещал, что со временем все театры будут отремонтированы.

Губернатор поприветствовал зрителей со сцены. И спустился в зал к супруге, которая взяла его за руку.

Спектакль «Как слониха упала с неба» поставил режиссер Иван Пачин. Это история от известной американской писательницы Кейт ДиКамилло про маленький городок Балтиз и его жителей.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU