17 сентября 2020

Текслер с женой открыли театральный сезон в Челябинске. Это обошлось в 220 млн. ФОТО

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Губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер в молодежном театре, Челябинск
Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер открыли сезон в Челябинском молодежном театре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер открыли новый сезон в Молодежном театре, возобновившем работу после ремонта стоимостью 220 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Они посетили спектакль «Как слониха упала с неба», передает корреспондент URA.RU.

Семья губернатора была без сына Михаила Текслера. По информации URA.RU, Текслер-младший был на футбольной тренировке.

Губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер в молодежном театре, Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, билеты продавали только на 174 места из 372-х. На входе у всех зрителей, включая семью Текслера, замеряли температуру и напоминали о необходимости носить маску.

В бывшем ТЮЗе, построенном в 1903 году, подрядчики полностью обновили инфраструктуру. Губернатор и его жена прошли по зданию, оценили ремонт, проверили кресла в зрительном зале и помещение буфета.

Губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер в молодежном театре, Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер порадовался, что удалось сохранить исторический колорит здания. И обещал, что со временем все театры будут отремонтированы.

Губернатор поприветствовал зрителей со сцены. И спустился в зал к супруге, которая взяла его за руку.

Спектакль «Как слониха упала с неба» поставил режиссер Иван Пачин. Это история от известной американской писательницы Кейт ДиКамилло про маленький городок Балтиз и его жителей.

Губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер в молодежном театре, Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Алексей Текслер и Ирина Текслер в молодежном театре, Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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