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Мэр из ХМАО стал главным кандидатом на пост в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Один из мэров ХМАО стал главным кандидатом на должность в правительстве округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину прочат место в правительстве округа. Какую должность ему предложат — пока неизвестно.

«Он на хорошем счету у губернатора Натальи Комаровой и занимает неплохие позиции во всех KPI рейтингах среди других градоначальников», — сообщает инсайдер, приближенный к главе региона. Таким образом, теперь Ряшин получит право принимать участие в заседании окружного правительства лично (раньше предложения мэров проходили через правительственные департаменты). При этом он продолжит исполнять обязанности главы города. URA.RU отправило запросы в правительство округа и администрацию Ханты-Мансийска о дальнейшей карьере Ряшина, на момент публикации ответа не было.

Ранее стало известно, что теперь главы городов и районов ХМАО смогут влиять на решения, касающиеся всего региона. После поправок в соответствующий региональный закон в состав правительства Югры, по решению губернатора, могут входить руководители органов государственной власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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