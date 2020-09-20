Мэр из ХМАО стал главным кандидатом на пост в правительстве

Один из мэров ХМАО стал главным кандидатом на должность в правительстве округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину прочат место в правительстве округа. Какую должность ему предложат — пока неизвестно.

«Он на хорошем счету у губернатора Натальи Комаровой и занимает неплохие позиции во всех KPI рейтингах среди других градоначальников», — сообщает инсайдер, приближенный к главе региона. Таким образом, теперь Ряшин получит право принимать участие в заседании окружного правительства лично (раньше предложения мэров проходили через правительственные департаменты). При этом он продолжит исполнять обязанности главы города. URA.RU отправило запросы в правительство округа и администрацию Ханты-Мансийска о дальнейшей карьере Ряшина, на момент публикации ответа не было.

Ранее стало известно, что теперь главы городов и районов ХМАО смогут влиять на решения, касающиеся всего региона. После поправок в соответствующий региональный закон в состав правительства Югры, по решению губернатора, могут входить руководители органов государственной власти.