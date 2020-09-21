21 сентября 2020

Психолог раскрыл, что может усугубить депрессию осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка COVID-19 в баре In da USA. Тюмень, алкоголь, in da usa, алгоголь
Алкоголь только на время улучшает настроение, но не избавляет от депрессии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Употребление алкоголя не просто бесполезно при осенней депрессии, но и способно развить зависимость. Об этом россиян предупредил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Центра им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Борис Положий.

«В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik. По словам профессора, спиртное только на время улучшает душевное состояние. Это не повод, чтобы использовать его в качестве лекарства.

Положий подчеркнул, что при депрессии полезны физические упражнения и прогулки. «Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами», — сказал доктор наук. Если физкультура и прогулки не помогают, и депрессия принимает серьезный характер, то собеседник советует обратиться к психиатру или психотерапевту.

Ранее в беседе с URA.RU психотерапевт Павел Пономарев предупредил о возможной затяжной депрессии среди россиян. Эксперт связал это с усталостью от неопределенности вокруг коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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