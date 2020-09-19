19 сентября 2020

Психолог: массовая депрессия из-за коронавируса накроет Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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В семьях накаляется обстановка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Усталость от неопределенности вокруг коронавируса, в конечном итоге, может привести к затяжной депрессии. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился психотерапевт Павел Пономарев.

«Сейчас все люди психологически устали от неопределенности с коронавирусом. Так как ситуация не решена, то мы входим в преддепрессивное хроническое состояние», — рассказал Пономарев. По его словам, раздражение, возникающее в этом состоянии, в конечном итоге, скажется на отношениях внутри семьи — будут нарастать и усугубляться хронические конфликты.

Психолог рассказал, что ситуация вокруг психического состояния россиян остро стояла еще во времена самоизоляции — многие психиатры и наркологи были переориентированы на борьбу с инфекцией. В настоящее время, так как ситуация с вирусом не решена, скопившаяся усталость будет влиять на повышение депрессивных настроений.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что после перевода школьников на дистанционное обучение, у 83,8% из них появились проблемы с психикой. У каждого второго учащегося на дистанте стали возникать головные боли и нарушения сна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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