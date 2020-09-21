Власти ХМАО прокомментировали фейк о карантине Комаровой

Судя по публичной активности губернатора, о том, что она находится на карантине, глава региона не знает Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, несмотря на то, что на ее инаугурации был (по собственному признанию) больной коронавирусом депутат из Сургута Ринат Айсин, не ушла на карантин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Изменений в графике главы региона нет, губернатор находится на рабочем месте, проводит плановые совещания, участвует в публичных мероприятиях, многие из которых проходят в онлайн-формате с места событий», — добавили в депсвязей.

Ранее в региональных СМИ появились публикации о том губернатор Комарова ушла на карантин из-за коронавируса. В качестве доказательств приводятся сведения о том, что закрыта приемная главы региона. В депсвязей объяснили, что в здании дома правительства регулярно проводится дезинфекция, в том числе мест общего пользования, а всем входящим в югорский Белый дом мерят температуру. Более того, судя по публичной активности главы региона, накануне она приняла участие в высадке саженцев сибирского кедра в ходе всероссийской акции «Сохраним лес!». В депсвязей также сообщили, что на конец недели у губернатора запланированы рабочие поездки в Кондинский и Ханты-Мансийский районы.

Ранее URA.RU писало, что из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе, следующее заседание думы ХМАО с высокой долей вероятности пройдет онлайн.