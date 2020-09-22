Онкобольные Шадринска вынуждены ездить в Курган на сеансы химиотерапии
В мэрии Кургана оптимизируют один из департаментов — ремонт фасадов курганских домов срывается — онкобольные не могут пройти химиотерапию — в Шадринске вновь выберут спикера гордумы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:
Мэрию Кургана ждет оптимизация
- Изменения структуры мэрии Кургана будут сделаны для оптимизации деятельности департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. В частности, в департаменте вводятся новые структурные подразделения.
В Кургане срывается ремонт фасадов
- В Кургане до конца сентября должны были отремонтировать более 30 фасадов домов в центре города, но пока работы идут только на пяти объектах. Ремонт ранее анонсировал губернатор Вадим Шумков.
В Шадринской больнице нет препаратов для химиотерапии
- Шадринские пациенты с онкологией жалуются, что вынуждены ездить на сеансы химиотерапии в Курган из-за того, что в местной больнице нет нужных препаратов.
Гордума Шадринска снова выберет спикера
- Первое заседание Шадринской городской думы нового созыва назначено на 24 сентября. На нем будут вновь выбирать председателя городского парламента. Предыдущие выборы состоялись два месяца назад.
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