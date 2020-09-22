22 сентября 2020
21 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 23 сентября. Онкобольные пожаловались на отсутствие лекарств, в Кургане срывается губернаторская инициатива

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО
Онкобольные Шадринска вынуждены ездить в Курган на сеансы химиотерапии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В мэрии Кургана оптимизируют один из департаментов — ремонт фасадов курганских домов срывается — онкобольные не могут пройти химиотерапию — в Шадринске вновь выберут спикера гордумы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэрию Кургана ждет оптимизация

В Кургане срывается ремонт фасадов

  • В Кургане до конца сентября должны были отремонтировать более 30 фасадов домов в центре города, но пока работы идут только на пяти объектах. Ремонт ранее анонсировал губернатор Вадим Шумков.

В Шадринской больнице нет препаратов для химиотерапии

Гордума Шадринска снова выберет спикера

  • Первое заседание Шадринской городской думы нового созыва назначено на 24 сентября. На нем будут вновь выбирать председателя городского парламента. Предыдущие выборы состоялись два месяца назад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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