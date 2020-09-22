Онкобольные Шадринска вынуждены ездить в Курган на сеансы химиотерапии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В мэрии Кургана оптимизируют один из департаментов — ремонт фасадов курганских домов срывается — онкобольные не могут пройти химиотерапию — в Шадринске вновь выберут спикера гордумы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэрию Кургана ждет оптимизация

Изменения структуры мэрии Кургана будут сделаны для оптимизации деятельности департамента экономического развития, предпринимательства и торговли. В частности, в департаменте вводятся новые структурные подразделения.

В Кургане срывается ремонт фасадов

В Кургане до конца сентября должны были отремонтировать более 30 фасадов домов в центре города, но пока работы идут только на пяти объектах. Ремонт ранее анонсировал губернатор Вадим Шумков.

В Шадринской больнице нет препаратов для химиотерапии

Шадринские пациенты с онкологией жалуются, что вынуждены ездить на сеансы химиотерапии в Курган из-за того, что в местной больнице нет нужных препаратов.

Гордума Шадринска снова выберет спикера

Первое заседание Шадринской городской думы нового созыва назначено на 24 сентября. На нем будут вновь выбирать председателя городского парламента. Предыдущие выборы состоялись два месяца назад.