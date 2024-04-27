Минобороны РФ: над Кубанью сбили 66 украинских дронов

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Над Краснодарским краем сбили 66 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотных аппаратов ВСУ. Ранее губернатор региона также сообщал, что Украина совершила атаку на регион.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также там сообщили о двух сбитых беспилотниках над Крымом.

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Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотных аппаратов ВСУ. Ранее губернатор региона также сообщал, что Украина совершила атаку на регион. «Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также там сообщили о двух сбитых беспилотниках над Крымом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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