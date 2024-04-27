Минобороны РФ: над Кубанью сбили 66 украинских дронов

27 апреля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Над Краснодарским краем сбили 66 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотных аппаратов ВСУ. Ранее губернатор региона также сообщал, что Украина совершила атаку на регион. «Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также там сообщили о двух сбитых беспилотниках над Крымом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем было сбито 66 беспилотных аппаратов ВСУ. Ранее губернатор региона также сообщал, что Украина совершила атаку на регион. «Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Также там сообщили о двух сбитых беспилотниках над Крымом.