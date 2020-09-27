27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

Челябинский губернатор готовится принять президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск , исполком ер, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) готовит встречу с Рустамом Миннихановым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг примет президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава республики прибудет в регион в рамках гастролей симфонического оркестра. Стороны обсудят укрепление взаимоотношений двух регионов, сообщил URA.RU источник в резиденции Текслера.

«В понедельник губернатор едет в Снежинск на мероприятие, посвященное юбилею атомной отрасли. Также он проинспектирует город», — рассказал инсайдер. Во вторник Текслер в Москве будет работать по тематике Госсовета, где губернатор возглавляет рабочую группу по экономике. А в четверг ожидается визит Минниханова, добавил собеседник URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...