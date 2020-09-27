Челябинский губернатор готовится принять президента

Алексей Текслер (на фото) готовит встречу с Рустамом Миннихановым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг примет президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава республики прибудет в регион в рамках гастролей симфонического оркестра. Стороны обсудят укрепление взаимоотношений двух регионов, сообщил URA.RU источник в резиденции Текслера.

«В понедельник губернатор едет в Снежинск на мероприятие, посвященное юбилею атомной отрасли. Также он проинспектирует город», — рассказал инсайдер. Во вторник Текслер в Москве будет работать по тематике Госсовета, где губернатор возглавляет рабочую группу по экономике. А в четверг ожидается визит Минниханова, добавил собеседник URA.RU.