Побит летний рекорд по зараженным коронавирусом в России

Пожилым россиянам предложили пользоваться услугами волонтеров, чтобы уберечься от вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 8135 человек. Последний раз такое число заболевших фиксировалось в начале эпидемии в июне. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщили в оперштабе. Полностью излечились от новой инфекции 2 702 пациента. Количество жертв вируса за сутки увеличилось на 61 человека.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Москва, где за сутки заразились 2217 человек. На втором месте — Санкт-Петербург с 237 зараженными. Третье место — за Московской областью с 212 новыми случаями инфекции.

Среди регионов УрФО больше всего заболевших в ХМАО (151 новый случай). В Свердловской области вирусом заразились 146 человек за сутки, в ЯНАО — 109, в Пермском крае — 75. В Тюменской области — 74 человека, в Челябинской — 62. В Курганской области — 30 заразившихся.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян о том, как уберечься от коронавируса. Согласно информации ведомства, которую приводит телеканал 360, россиянам старше 60 лет следует как можно реже посещать общественные места.