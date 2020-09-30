Минфин закончил подсчет финансовых запросов муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В свердловском минфине закончились согласительные комиссии с муниципалитетами по формированию областного бюджета на 2021 год. Как сообщили URA.RU в министерстве, против ожиданий расходные полномочия не только не сократились на фоне пандемии коронавируса, но и увеличились на 15 миллиардов рублей. Правда, суммы пока обозначены предварительно и впоследствии могут измениться.

При этом треть дополнительной финансовой помощи из областной казны досталась Екатеринбургу. «У Екатеринбурга — 5,2 миллиарда рублей, у Нижнего Тагила — 0,9 миллиарда, у Каменска Уральского — 0,6 миллиарда рублей. Также значительный объем поправок у Верхней Пышмы — 0,7 миллиарда рублей», — рассказали в минфине. Областной центр и второй по величине город Свердловской области получат дополнительные деньги на подготовку к 300-летним юбилеям, формирование комфортной городской среды и переселение из аварийного жилья. Кроме того, Екатеринбургу обещаны добавочные вливания на подготовку к Универсиаде-2023.

Больше всего дополнительных денег (4 миллиарда рублей) уйдут на нужды образования. Ремонт и строительство дорог «съедят» 3,7 миллиарда из 15, инвестпроекты — 2,8 миллиарда рублей дополнительно. В целом расходные полномочия муниципалитетов, подкрепленные средствами областной казны, составляют 96 миллиардов рублей.

Работа с муниципалитетами продолжится в ноябре на временных согласительных комиссиях в областном парламенте, прокомментировала замгубернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. По словам председателя бюджетного комитета заксобрания Владимира Терешкова, на втором этапе рассмотрят вопросы финансирования нацпроектов и госпрограмм. Ожидается, что законопроект об областном бюджете на 2021 год будет внесен на суд областных депутатов до 1 ноября.