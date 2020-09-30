30 сентября 2020

В Челябинске ФСБ поймала фальшивого летчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, вертолет, пилот, летчик
У летчика обнаружили поддельный диплом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поддельный диплом у военнослужащего одной из челябинских авиационных воинских частей обнаружили сотрудники отдела УФСБ России по Центральному военному округу. Как уточнили URA.RU в УФСБ по Челябинской области, фальшивый летчик был осужден за мошенничество в крупном размере и уже оплатил ущерб государству.

«Осужденный с целью получения вышестоящей должности предоставил в воинские кадры поддельный диплом об окончании учебного заведения. Челябинский гарнизонный военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России, и назначил наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей», — прокомментировали URA.RU в региональном ФСБ.

Мошенник нанес ущерб государству в размере 624 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела он возместил эту сумму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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