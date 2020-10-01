Эпидемиолог назвал условия закрытия детских садов из-за COVID

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, спальня, детский садик
Детские сады могут закрыть из-за эпидемии, однако это необязательная мера Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В случае осложнения ситуации с коронавирусом в России, вслед за перешедшими на дистант школами могут последовать и детские сады. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов.

«Детские сады могут закрыться, но если будет плохая ситуация и среди детей младшего возраста будет распространяться инфекция», — заявил врач. Однако, по его словам, при таком сценарии возникают определенные сложности, так как в отличие от школьников, за детьми дошкольного возраста требуется надзор со стороны родителей.

Костинов добавил, что у детей дошкольного возраста иммунная система отличается от школьников. Их иммунная система содержит так называемые Т-регуляторные клетки, способные бороться с любыми патогенами. Поэтому, по мнению врача, закрытие детских садов не является обязательной мерой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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