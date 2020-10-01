Челябинская область вышла на максимум заражений коронавирусом

Статистика заражений становится все более пугающей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 3 октября зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Область вновь обновила максимум последних трех месяцев — накануне было зарегистрировано 89 зараженных. Среди заболевших — семь школьников. При этом произошел скачок смертности — умерли сразу пять пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 16 919 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 475 южноуральцев. Умерли пять человек в возрасте 51, 61, 73, 80 и 85 лет. У двух из них непосредственной причиной смерти стал именно COVID-19», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки семь человек, с начала пандемии — 12 910 жителей области.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, до последнего времени сводившийся к масочному режиму в общественных местах и рекомендации оставаться в самоизоляции челябинцам старше 65 лет. Однако на фоне роста заболеваемости в регионе начали запрещать массовые мероприятия (пока в спортивно сфере) и переводить на дистанционное обучение школы. В ближайшее время губернатор Алексей Текслер должен принять решение, в какой форме будет реализован карантин по коронавирусу на следующие две недели.